Promesse du leader de Madické 2019 : "Thiès va renaître avec Madické Niang"

"La région de Thiès va renaître, si je suis élu président. Le chemin de fer de la capitale du Rail va renaître de ses cendres et concurrencer les plus grands chemins de fer d'Afrique", a promis Me Madické Niang, en meeting à Thiès. Pour lui, la région a plus que jamais besoin d'un président comme lui pour se développer...