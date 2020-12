Prolongation de l’âge de la retraite à 65 ans dans le secteur de la Santé : Le ministre Samba Sy s’explique...

Lors du vote du budget du Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, les députés ont abordé la question de la loi prolongeant l’âge de la retraite à 65 ans concernant notamment les pharmaciens, médecins chirurgiens et vétérinaires. Ils ont souhaité plus d’harmonisation par rapport aux catégories de personnes qu’elle vise. Ils ont plaidé, par la même occasion, pour une prolongation, non pas simplement en fonction des emplois et professions, mais en rapport avec la hiérarchie, par souci de démocratisation de l’âge de la retraite.



Le Ministre dira que cette mesure n’est pas seulement arrimée à la longueur des études. « Ce n’est donc pas simplement parce que les médecins font de longues études supérieures que le Gouvernement a accepté de prolonger l’âge de leur retraite, mais c’est plutôt le besoin particulier que l’on a dans ce secteur qui justifie cette décision », aurait-il expliqué.



D’ailleurs, soulignera-t-il, le contexte de la pandémie de la Covid-19 est, aujourd’hui, assez justificateur par rapport aux expériences nécessaires dans le domaine de la santé et cela vaut aussi pour les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les docteurs vétérinaires évoluant dans les secteurs public et privé.