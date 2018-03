Prolifération des associations de consommateurs : Un acteur pour leur réunification « en une seule voix »

Plus de 19 associations de défense des consommateurs ont pris part ce matin à l’ouverture d’une rencontre entre elles et l’Autorité de régulation des télécommunications et postes (ARTP) . Pour le Dr El Hadj Maguette Thiam, Président de l’Association Sénégalaise pour les Nations Unies, il serait plus cohérent de réunir toutes « ces voix » en une seule. Il a par ailleurs magnifié l’organisation de ce conclave important dira t’il, puisque « l’ATRTP a une mission de service public, et nous veillons à ce que les prestataires de service soient surveillés par l’autorité de l’Etat »