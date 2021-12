À l'instar des autres pays du monde, le Sénégal s'est engagé depuis 2015 dans l'atteinte des ODD dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à l'horizon 2030.



Pour le sous secteur de l'assainissement, l'atteinte de cet objectif global se traduit spécifiquement par le développement de l'accès à des services durables d'assainissement à travers l'approche chaîne de valeurs et une implication forte du secteur privé.C'est pourquoi, dans le but de garantir à un plus grand nombre de population un cadre de vie sain, il est impératif d'engager le développement du sous secteur de façon durable avec des systèmes d'assainissement liquide adéquat dans tous les programmes d'habitat. À cet effet, un atelier de partage et d'échanges sur la nécessité de prendre en charge les systèmes d'assainissement dans les programmes et projets immobiliers a eu lieu ce 7 décembre à la Sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio.



Selon le directeur général de l'ONAS, le Dr Ababacar Mbaye, c'est un atelier d'information et de partage. On a jugé utile de réunir les acteurs immobiliers, car on sait que les projets immobiliers, de construction de façon globale doivent prendre en compte l'aspect assainissement. On voulait donner des informations par rapport aux conditions cadre qui existaient déjà. Ça veut dire les aspects réglementaires,institutionnels, juridiques. S'il y a des problèmes de cadre de vie, de gestion des eaux usées, des eaux pluviales, à travers un quartier, à travers une cité, une ville, c'est parce que l'assainissement n'a pas été pris en compte. Si les promoteurs avaient et reçu les informations qu'il faut, ils allaient mettre l'aspect assainissement au devant de leurs projets immobiliers, selon M. Mbaye.



Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, venu présider la cérémonie d'ouverture, a salué les efforts consentis par l'État du Sénégal dans ce domaine et la gestion des inondations. Le chef de l'État Macky Sall a fait de l'assainissement un axe prioritaire pour une nette amélioration du cadre de vie des populations.



Selon le MEA, " l'Atelier qui nous réunit aujourd'hui, faut-il le rappeler, porte sur les systèmes d'assainissement pour accompagner les programmes immobiliers. Il est non seulement question de rappeler la réglementation en la matière et surtout sensibiliser les promoteurs immobiliers à la bonne prise en charge de cette problématique au moment de concevoir les programmes pour respecter les normes d'habitation et permettre à leur clientèle de jouir d'un espace de vie agréable. En effet, l'on doit dépasser l'époque où la prise en charge de l'assainissement était seulement un argument commercial.", selon toujours le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement.