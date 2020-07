Projet zéro enfant dans la rue : Le ministère de la femme présente un rapport d'étape satisfaisant.

Le projet de protection d'urgence des enfants dans la lutte contre la covid 19 qui s'est fixé comme objectif principal zéro (0) enfant dans la rue constitue une réussite depuis son entame jusque là.



C'est ce qu'affirme le rapport d'étape présenté par le gouverneur de la région de Dakar, lors de la cérémonie présidée par le ministre de la femme de la famille, du genre et de la protection de l'enfant au niveau du ministère.



Ceci dit, au niveau régional, plus de 1.229 daaras sont recensés, dont un effectif de 21.045 enfants retournés, certains confinés ou délogés dans des daaras.

Ces séries d'opérations sont accompagnées de mesures pour mettre à l'abri ces enfants en situation de rue. Il s'agit de la mise à disposition de centres d'accueil, de personnels de santé, un dispositif communautaire du CDPE, l'appui à la prise en charge alimentaire, un appui en matériel d'hygiène et de propreté des daaras ...



Cependant, même si les résultats obtenus se révèlent positifs, des difficultés sont notées dans la mise en œuvre du dispositif.

Notamment concernant le respect du protocole à cause du manque de matériel et d'équipements de protection pour l'équipe d'intervention ; l'insuffisance de moyens logistiques pour assurer correctement les opérations et la non prise en compte du budget proposé par le CDPE pour faciliter la restauration et le transport des intervenants a souligné Al Hassan Sall, le gouverneur de la région de Dakar.



Ainsi des recommandations sont faites pour améliorer la mise en œuvre du projet. Ceci en réponse aux difficultés soulignées. Partant de l'objectif Zéro (0) enfant dans la rue, le ministère vise pour la Tolérance zéro (0) enfant dans la rue.