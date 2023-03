Projet régional d’accès à l’électricité : le Sénégal va contribuer à hauteur de 129 millions de dollars

aussi aux usages domestiques. Ainsi pour permettre à plus de 1000 villages d’améliorer leur accès à l'énergie en quantité, la Banque Mondiale en partenariat avec la CEDEAO et des pays africain ont lancé et financé un «projet régional d’accès à l’électricité et de stockage d’énergies par batterie dénommé «BEST».



Ainsi ce 6 mars une réunion régionale de supervision a été ouverte en présence de représentants de la banque mondiale, de la CEDEAO, et des autorités sénégalais en charge des finances et de l’électricité.

L’accès à une énergie suffisante et abordable demeure un luxe pour plus de 500 millions d'Africains. C'est particulièrement une réalité dans les zones rurales où vit près de la moitié des habitants du continent. L'électricité n’est pas seulement indispensable à la création et au développement des économies dans le continent, mais