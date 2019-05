Projet de réforme : Sokhna Dieng Mbacké vote favorablement pour la suppression du poste de 1er ministre

La députée Sokhna Dieng Mbacké a indiqué qu’elle allait voter favorablement la loi sur la suppression du poste de 1er ministre. Lors de la séance plénière actuellement en cours à l’Assemblée, elle est d’abord revenue sur le tollé suscité par ce projet de loi. Nous sommes face à un projet de loi qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive au point que l’on ne sait plus à quel constitutionaliste se fier », a-t-elle d’abord dit. « Si le Président décide de la suppression du poste de 1er ministre c'est que cela lui convient, et si l’actuel locataire du petit palais est pour, nul n’est besoin d’être plus royaliste que le Roi », a-t-elle ensuite ajouté. Le Président à mon avis, a une ambition légitime qui tourne autour de l’émergence du Sénégal », a aussi dit Mme Mbacké, et c’est pour cela qu’il se met en avant. « Sa jeunesse, son dynamisme, son volontarisme peuvent venir à bout de tous les écueils éventuels. Le oui n'a de sens que lorsque celui qui le prononce a le droit de dire non », conclura-t-elle