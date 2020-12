Projet de rebaptisation des grandes rues de Saint-Louis: Le maire Mansour Faye cède à la pression populaire.

Le projet avait suscité beaucoup d'émoi dans la région Nord. Car des organisations de jeunes, de la société civile et certains acteurs politiques avaient opposé leur véto à la décision de l'équipe municipale de Saint-Louis de rebaptiser certains grandes artères de la ville au nom des dignes fils qui ont marqué la ville de Mame Coumba Bang et l'avenue Général De Gaulle au nom du président Macky Sall.



Mais si l'on se fie aux dernières informations reçues auprès de nos sources, ce projet relatif à la rebaptisation des rues de la ville de Saint-Louis a été ajourné à la session du conseil municipal. Selon toujours nos sources bien informées de la situation, "ce sujet n’a même pas été inscrit sur l’ordre du jour. Il s’agissait plutôt de débattre sur quatre autres points d’informations. Ce qui a été finalement suspendu pour cause du contexte de la pandémie de la Covid-19. Ainsi les 76 membres du conseil municipal vont se pencher seulement sur le vote du budget de la municipalité".



La pression sociale serait-elle à l'origine de ce revirement des autorités municipales de la ville, le maire Mansour Faye notamment? Seul l'avenir nous dira. Toujours est-il que la plateforme des 10.000 Saint-Louisiens, les représentants de la société civile et les leaders d’opinion restent plus que déterminés pour dire non à la rebaptisation l’avenue Général de Gaulle au nom du président Macky Sall...