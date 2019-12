Projet de loi sur le viol et la pédophilie : les conditions de vie des femmes au Sénégal sont au cœur des préoccupations du président Macky Sall (Par Fatoumata Niang Ba)

Le Président Macky Sall, suite à la recrudescence des violences sur les femmes, avait annoncé le lundi 3 juin 2019 une demande au ministre de la justice de préparer un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie après la Gratuité de la chimiothérapie pour les femmes vivant avec un cancer du col de l’utérus ou du sein.

Cette loi a été votée ce lundi 30 décembre 2019 et en tant que Femme, mère, épouse, je ne peux que saluer cette mesure qui a été prise par le Président de la République de criminaliser le viol et la pédophilie.



C’est une première au Sénégal, car il y’en a eu des déclarations dans le passé face à ces violations sans suite.



Le Président de la République nous a encore prouvé que les conditions de vie des femmes au Sénégal sont au cœur de ses préoccupations.



En votant cette loi, le Président de la République a eu une réaction à la hauteur de ces événements tragiques qui se passent presque tous les jours dans le pays et de l’attente de toutes les femmes. Il a pris conscience de l’urgence de poser des actes forts pour combattre ces violences.

Par ailleurs nous demandons à l’Etat de prendre des mesures d’accompagnement pour l’applicabilité de cette loi mais aussi de mettre en place des mécanismes pour sa vulgarisation afin de conscientiser toutes les femmes, partout où elles se trouvent.



Fatoumata Niang Ba

Présidente Union pour le Développement du Sénégal / Renouveau