Projet de loi sur le parrainage : L'opposition se mue en « front » et va faire face au pouvoir

La guerre « du parrainage » aura-t-elle lieu ? En tout cas du côté du pouvoir comme de l’opposition, on affûte les armes pour se préparer à la bataille. Si chez l’opposition les appels à la mobilisation et « au 23 Juin bis», en plein mois d’Avril, sont lancés, le pouvoir convoque sa majorité. En effet, la Commission des lois pour la révision constitutionnelle a été convoquée pour le lundi 16 avril et la plénière pour le vote et l’adoption du texte sont prévus le jeudi 19 avril.

L’opposition ne compte pas non plus se laisser faire. Regroupée autour d’un large front démocratique et social, elle compte imposer au Président de la République un rapport de force pour l’obliger à reculer dans son initiative. Elle a prévu un rassemblement ce 19Avril à la place Soweto pour dénoncer ce projet entres autres...