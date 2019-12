Projet de loi sur la lutte contre l'insalubrité en plus d'une brigade spéciale : Abdou Karim Fofana lance la BRISE au CESE.

Le ministre de l'urbanisation et l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana a annoncé la couleur lors de son audition ce mardi, au Conseil économique, social et environnemental sur le thème de l'encombrement. Plus que jamais déterminé à éradiquer ce qu'il qualifie de "Fléau", avec un projet de loi contre l'insalubrité et l'encombrement en gestation et la création d'une brigade spéciale de lutte contre l'insalubrité et l'encombrement (BRISE.)



AKF de se féliciter dans un premier temps, de l'accompagnement permanent du chef de l'État en collaboration avec le ministère de l'intérieur pour assurer la sécurisation des zones désengorgées : « lors du lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté le 8 août 2018, le président Macky Sall avait instruit le ministre de l'intérieur de mette à la disposition de mon département : 200 policiers ainsi que 1000 agents de sécurité de proximité (ASP) pour la surveillance des espaces libérés. Il nous avait aussi instruit de poursuivre ces opérations de désemcombrement sur l'ensemble du territoire national. »



En outre, il a annoncé l'érection prochaine d'une brigade spéciale destinée à combattre les "Clandestins de l’espace public" : « Au-delà de la sensibilisation, seul l'exercice sans faiblesse de prérogatives de puissance publique peut venir à bout d'un comportement inapproprié en public... C'est pour cette raison que nous avons initié un projet de loi sur la lutte contre l'insalubrité et l'encombrement. Cet instrument propose entre autres innovations, la création d'une brigade spéciale de lutte contre l'insalubrité et l'encombrement : La BRISE. Et, la possibilité pour les pouvoirs publics de contractualiser avec les structures compétentes pour l'enlèvement des épaves, véhicules et autres objets encombrants sur la voie publique. » Après huit mois d'opérations de désemcombrement, Abdou Karim Fofana de constater que l'autre préoccupation reste le manque de suivi de tous ces efforts consentis.