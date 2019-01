Projet de loi portant statut du personnel enseignant des universités : Le ministre Mary Teuw Niane se félicite de l’unanimité du vote des députés

Après avoir examiné le projet de loi N°25/2018 modifiant certaines dispositions de la loi N°81-59 du 09 novembre 1981, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Mary Teuw Niane a présenté les motifs et a étalé l’une des principales recommandations de la concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur.



Il a été aussi pour le ministre, l’occasion de corriger une imperfection de l’article 42 de la loi n°2016-07 du 02 mars 2016 modifiant certaines dispositions de la loi n°81-59 qui porte sur le statut du personnel enseignant des universités en y intégrant les indices de traitement.



Après la présentation du document et de son contenu, les députés ont voté à l’unanimité ce projet qui livre un consensus obtenu avec le syndicat des enseignants et qui apporte une réponse à cette préoccupation du gouvernement du Sénégal à augmenter la charge horaire d’une heure supplémentaire.



Le ministre a conclu en saluant cette maturité des députés à voter cette loi dans sa plus grande majorité.