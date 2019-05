Projet de loi portant statut du "Daara" : Le Conseil supérieur des maîtres coraniques demande son adoption à l'Assemblée nationale.

Le Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal demeure plus que jamais sensible au phénomène de la mendicité favorisé selon le président de la structure islamique, par ce qu'il qualifie de prolifération des daaras. Une situation qui a fini d'installer un désordre total dans la gestion des enfants devant apprendre et mémoriser le coran. À en croire Amadou Tidiane Talla, la seule solution qui s'impose pour stopper ce phénomène est le vote par les parlementaires du projet de loi portant statut du daara. Une façon selon lui de mieux réglementer les daara et de mieux prendre en charge les enfants.