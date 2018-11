Projet de loi de finances 2019 : Le budget de la Présidence connaît une baisse

De 90 750 549 620 Fcfa en 2017, le projet de budget 2019 de la Présidence de la République a été arrêté à 86 211 132 513 FCFA soit une baisse de 4 539 417 107 FCFA en valeur absolue et de 5% en valeur relative.

L'augmentation des dépenses de personnel qu'agitent certains députés n'est dû qu’au rattachement à la Présidence de l’OFNAC et des services de renseignement précédemment logés aux Forces armées et au Ministère de l’Intérieur, mais également l’octroi d’indemnités de logement aux ayants droit en lieu et place des logements de fonction onéreux pour les dépenses de fonctionnement de l’État qui aujourd’hui sont contenues à moins de 7% du PIB contre 12,5% en 2011.