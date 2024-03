Projet de loi d’amnistie: « Macky Sall cherche à s'auto amnistier » Me Abdoulaye Tine

Le projet d’amnistie adopté en conseil des ministres ce mercredi passé continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, selon Me Abdoulaye Tine le Président Macky Sall cherche à se protéger et sauver les autorités qui seraient impliquées sur les événements de mars 2021 à 2024. « Macky Sall cherche à effacer quoi ? Macky Sall cherche à s'auto amnistier, de sauver les donneurs d’ordre concernant les crimes et répressions », révèle Me Abdoulaye Tine.



Toujours selon l'avocat, même si la loi d’amnistie est adoptée elle n'est pas irrévocable. « Qu'elle soit adoptée ou pas, ça ne changera pas la possibilité de révocation dans le futur. Il veut priver les familles des victimes de leur droit à la justice. On ne peut pas faire l’amnistie sans mesures de réparation et sans mesures judiciaires », se défend Me Tine.



Toutefois, il rassure les familles des victimes même si la loi passe cela ne fera pas obstacle aux familles pour obtenir justice.



Falil Gadio (Stagiaire)