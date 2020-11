Projet de l'écomusée, station régionale de Matam et autres : Le Directeur général de l'AGETIP dans les chantiers

Le Directeur Général de l’AGETIP (Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public) M. El Hadji Malick Gaye, s'est déplacé ce vendredi 13 Novembre 2020 à Agnam Godo pour s'enquérir du projet de l'écomusée qui va valoriser la culture Peulh.



Accompagné de ses collaborateurs, le Directeur général de l'AGETIP n'a pas manqué de signifier que cette visite n'est pas une première et qu'elle a pour objectif de mettre en application les Directives du chef de l'État qui a validé ce projet.

Il a rappelé que le dossier finalisé sera soumis à la validation du président de la République, au comité exécutif de Tabital Pulagu International et de l’ensemble des parties prenantes.

La démarche du Directeur Général de AGETIP se veut participative dans le cadre d’un processus dynamique. Cet écomusée s’étendra sur une superficie de 4 hectares et s’exécutera en deux phases.

En tournée dans la zone nord du pays, à Matam, le Directeur général de l'AGETIP et son équipe se sont rendus à la station régionale de la RTS, pour donner corps à la saisine du Directeur Général de la RTS Monsieur Racine Talla, relative à la réhabilitation et à l’extension des locaux de la station régionale de Matam.

Il a tenu à rassurer les bénéficiaires de son engagement à améliorer les conditions de travail en les dotant d'outils de travail modernes. Il a bouclé sa tournée en se rendant dans différents chantiers de l'AGETIP pour s'enquérir de leurs niveaux d’exécution.