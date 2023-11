Projet de dépollution de la Baie de Hann à Mbao : Les impactés qui ont reçu leurs indemnisations, remercient le Dg de l’Onas

Le directeur général de l’Office Nationale de l’Assainissement (Onas), Mamadou Mamour Diallo, a reçu, ce mercredi 22 novembre dans ces locaux, les impactés du projet de la dépollution de la Baie de Hann à Mbao. Ces derniers qui ont déjà reçu leurs indemnisations, ont tenu à remercier le Directeur Général.



« Aujourd’hui, c’est un sentiment de satisfaction et de soulagement qui nous anime. Depuis 2016, nous courrons derrière cette indemnisation. Nous avions perdu espoir. A un moment donné, les populations avaient menacé de manifester. Tout cela est derrière nous. C’est pour cela nous tenons à vous remercier, vous le Directeur Général et aussi à remercier votre Directeur Administratif et financier », s’est exprimé Mansour Pouye, délégué de quartier Fass qui était en compagnie de l’Imam Idrissa Ndoye et du délégué de Quartier Peulga Idrissa Dia.



Après les témoignages, le Directeur Général a salué la voie empruntée par les impactés pour trouver une solution à leur problème. Pour lui, ce projet sera mis en œuvre en tenant en compte les intérêts des populations. En termes clairs, il ne sera pas exécuté sous l’autel du sacrifice des communautés. « Nous sommes des fonctionnaires, ce que nous faisons doit servir l’intérêt des populations. La propriété est sacrée. Lorsqu’on vous exproprie, l’indemnisation doit être juste et préalable », affirme le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Ce dernier estime que le projet de dépollution de la Baie de Hann à Mbao, va changer la vie des populations. « C’est à cause de la pollution que le cadre de vie a été dégradé. J’ai entendu quelqu’un parmi vous dire qu’il n’y a plus de poissons sur les côtes. Cela aussi s’explique par cette pollution. Je vous assure que le projet changera votre cadre de vie. C’est avec l’avènement du Président de la République, son Excellence, Macky Sall que le financement de 94 milliards d francs Cfa a été bouclé », a rappelé le Directeur Général qui a félicité le Directeur Administratif et financier, Bamba Fall qui a géré le dossier de l’indemnisation des impactés de Mbao.