Projet de contruction du tronçon THIES-TOUBA : Le réseau routier renforcé sur 150 km.

Décidant de relever le niveau de service des infrastructures qui convergent vers la ville de Touba, l'Agence des transports et de gestion des routes (AGEROUTE), sous l'impulsion du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, a initié en tant que maître d'ouvrage délégué, le projet de l'autoroute Thiès-Touba.

Ce projet financé par Eximbank Chine et l'État du Sénégal, pour rappel, a démarré en décembre 2015 pour prendre fin, de manière contractuelle en Septembre 2019.

Cependant, les objectifs visés par le projet qui, a comme maître d'ouvrage le ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement, restent axés sur l'éradication de la vulnérabilité et la lutte contre la pauvreté, diminuer les inégalités, augmenter le capital humain etc...

Il contribue aussi à l'augmentation de la capacité d'écoulement du trafic, l'amélioration du cadre de vie des populations, des conditions de sécurité des zones traversées.

La politique de développement et de renforcement du réseau autoroutier national est donc bien lancé avec cet exemple d'infrastructure aux standards internationaux.