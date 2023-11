Projet de construction de l'USSEIN : "Dans ce campus, on restera sur 200 hectares, les 150 hectares restants seront restitués à la communauté" (Macky Sall).

Le président Macky Sall a annoncé ce mercredi que les 150 hectares restants par rapport à la construction de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass seront restitués à la communauté.

Lors de sa visite de chantier à l'USSEIN, le chef de l'État a précisé que l'affectation sera faite d'une façon très organisée.

"Dans ce campus, on restera sur 200 hectares, les 150 hectares restants seront restitués à la communauté... Il faut qu'on voit bien l'usage qui en sera fait... Et aussi à Fatick et à Kaffrine, on fera de même. Nous avons été prévenants... Il faut restituer à la communauté".