Projet de construction d’un nouvel aéroport à Diass : Quand Macky interprétait le rêve de Wade en 2007

« Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur part de mélancolie », a regretté le poète. Comme vous le voyez sur ces images, on est en 2007, en temps de paix entre le pape du Sopi et son Premier ministre d’alors. Macky Sall, chantant les mérites de Me Abdoulaye Wade, annonce aux Sénégalais la pose de la première pierre pour la construction d’un nouvel aéroport international à Diass. « Vous allez dire que Me Wade est encore en train de rêver, mais ce sera bientôt une réalité », interprète le Pm. Ecoutez ! Vous comprendrez mieux pourquoi le président de la République a remercié son prédécesseur le 7 décembre dernier lors de l’inauguration dudit aéroport.