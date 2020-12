Projet de budget 2021 : Une hausse de 1.448. 893.527 FCFA pour le ministère de la Fonction publique.

Le budget du ministère de la Fonction publique et du renouveau du service public a été voté à la majorité ce 05 décembre 2020 à l'assemblée nationale. Il est arrêté, à 5.271.370.068 FCFA en 2021 contre 3.822.476.541 FCFA en 2020, soit une augmentation de 1.448.893.527 FCFA en valeur absolue et 37,9% en valeur relative.







Par programme, ces crédits sont répartis ainsi qu’il suit :







Programme 1 : Fonction publique







Les crédits de paiement dédiés à ce programme sont arrêtés à 3.067.584.643 FCFA.







Programme 2 : Renouveau du Service public







Les crédits alloués à ce programme sont estimés à 1.121.304.000 FCFA en crédits de paiement et en autorisations d’engagement.







Programme 3 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative







Les crédits de paiement de ce programme sont évalués à 1.082.481.425 FCFA.







Lors des débats, les parlementaires ont salué les initiatives du Ministère visant l’amélioration de la qualité du service public en formulant des recommandations, notamment sur la dématérialisation des procédures, la poursuite de la caravane du service public entre autres.







Abordant le recrutement dans la Fonction publique, de manière globale, Madame Mariama SARR, Ministre de la Fonction publique a informé qu’une plateforme a été ouverte afin que les Sénégalais, demandeurs d’emploi, s’y inscrivent.







La commission chargée du recrutement, présidée par le Ministère de la Fonction publique, étudie les différents profils en mettant en avant les compétences recherchées et non la localité d’origine du candidat, a-t-elle tenu à préciser, tout en ajoutant que la Présidence de la République y a un représentant, de même que le ministère des Finances et du Budget, tout comme le Ministère pour le compte duquel le recrutement est opéré.







Le secrétariat est assuré par la Direction de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (DGPEEC), a-t-elle précisé.







Revenant sur les effectifs de la Fonction publique, elle dira qu’en 2000, ils étaient au nombre de 65887 agents alors qu’en 2011 ils étaient de 91401. Pour l’année 2020, la Fonction publique emploie 151679 agents.