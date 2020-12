Projet de budget 2021 - Ministère des Forces armées : La création de la polyclinique de l'hôpital Principal de Dakar prévue.

Arrêté à 355.347.961.390 FCFA et voté sans débat, le projet de budget 2021 du ministère des Forces armées prévoit la création de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar avec des crédits de paiement de 16.4 milliards de FCFA dont 14 milliards pour l'année 2021. En plus d'une volonté de mobiliser les capacités prévues dans les plans de contingence des différents Grands Commandements et Services pour appuyer les actions de l'État.



Dans le document déclinant les différents programmes, il est clairement mentionné la nécessité de raffermir les relations entre l'armée et les populations en faisant du concept " Armée - nation " une réalité. En plus de jouer un rôle central dans les opérations d'urgence en cas de calamité naturelle telle que la pandémie de la Covid-19.



Ce qui justifie, selon le ministre des forces armées, l'importance de l'intervention en première ligne des Forces Armées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dès son apparition. En atteste la mise en place de la cellule de crise au niveau de la direction de la santé des armées, la participation aux activités du comité de gestion des épidémies (Cnge) et du Centre des Opérations d'urgence sanitaire (COUS), le déploiement des capacités de dépistage de la Covid-19 par le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam (HMO.)