Projet de budget 2019 du ministre de l’Economie et de finances : les députés votent "sans débat" les 245 milliards F Cfa

Cet après-midi, le ministre de l'Economie et des finances et du plan Amadou Ba fait face aux députés pour adopter le budget de son département pour l'année 2019.

La hausse observée est de 29 milliards F Cfa soit 13,43% en valeur relative.

L’assemblée a adopté dans sa globalité ce budget.

Cependant, sur le plan économique, Amadou Ba a relevé sa volonté de favoriser un environnement propice à une croissance saine et durable. Ce qui, selon ses dires, a conduit le gouvernement à opérer des ruptures profondes par des actions d'envergure.