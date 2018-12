Projet de budget 2019 / Ministère de la santé : Les députés saluent la politique sanitaire, mais demandent l'équipement et la restructuration des postes de santé

Le plaidoyer des députés peut se résumer à la " mise à disposition des structures de santé, de plus d'ambulances, plus d'appareils de dialyse et à la restructuration de ces centres de santé".

Certains députés ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis des efforts consentis notamment en direction de la région de Kaffrine et de Fatick, même si la nécessité de de les doter d'ambulance reste pressante.

Pour la région de Sédhiou, la construction des postes de santé surtout dans des zones assez reculées est aussi demandée par les députés.

Le problème syndical a été aussi soulevé. Il est demandé au ministre de la santé de renforcer le dialogue avec les entités syndicales.

Le renforcement des personnels et la politique de logement des médecins est aussi souligné par certains députés.

Ils invitent aussi le ministre Diouf Sarr à revoir la politique de recrutement des médecins car le domaine de la santé est sensible. Mais aussi, de voir les possibilités de la gratuité de la prise en charge de l'insuffisance rénale.