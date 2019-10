Projet de 100.000 logements du Pse / Mont-Rolland : Le maire Yves Lamine Ciss met 152 ha à la disposition de l'État.

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a effectué une visite de terrain, dans le cadre du programme zéro bidonvilles à Thiès, sur les sites de Mont-Rolland et Notto-Diobass. Après l'étape de Diobass, Abdou Karim Fofana s'est rendu sur le site de cent cinquante deux hectares que le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss a octroyés à l'État du Sénégal pour la mise en œuvre du projet cent mille logements.

Le site de Mont-Rolland va abriter 3000 logements dont les plus chers sont estimés à 11 millions francs Cfa. D'après Abdou Karim Fofana, "la campagne d'inscription va démarrer au mois de novembre pour tous les citoyens Sénégalais qui voudraient acquérir un logement".