Projet de « Développement de la petite enfance au Sénégal : Education de la petite enfance et préparation scolaire, 2019-2023 »

Le Comité régional de développement (CRD) de lancement du Projet « Développement de la Petite Enfance au Sénégal : Education de la Petite Enfance et Préparation Scolaire, 2019-2023 » s’est tenu ce jeudi 1er octobre 2020, au Conseil départemental de Louga. Présidé par M. Bouya AMAR, Gouverneur de région, le CRD spécial a eu lieu en présence des Adjoints au Gouverneur, de M. Mamadou KHOUMA, Préfet du département, de M. Modou Mberry SYLLA, Président du Conseil départemental, de l’adjoint au maire, Ismaila Mbengue FALL.Mme Thérèse Faye DIOUF, Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), accompagnée d’une importante délégation, de Mme Silvia DANAILOV, Représente Résidente de l’UNICEF, de Mme Namsoon LEE, Représentante Résidente de la KOICA, du Représentant de l’UNOPS, de la Direction de l’Enseignement Préscolaire (DEPS), ont tour à tour prononcé des allocutions, en revenant sur les objectifs du projet.Cet important projet, d’un financement de deux milliards huit cent soixante-quatorze millions deux cent soixante-douze mille (2 874 272 000) F CFA prévoit la construction et l’équipement de huit cases des tout-petits, dans les départements de Dagana et Louga. 300 autres structures DIPE seront également réhabilitées et équipées. En plus de l’amélioration de l’accès, il est prévu le renforcement de capacités des acteurs, le développement des plateformes communautaires, avec l’implication des collectivités territoriales, garantissant ainsi leur pérennisation et la qualité du paquet de services offerts aux jeunes enfants.