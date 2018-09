Projet d’assainissement de Cambérène : Mansour Faye rassure la cité religieuse

L’Etat du Sénégal et la Banque ouest africaine de développement (Boad) ont conjointement initié le programme d’assainissement de 10 villes. C’est dans cette perspective que le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement a lancé ce lundi, dans la cité religieuse de Cambérène, le projet de viabilisation de la commune. Une initiative saluée par toutes les autorités de la ville, notamment le fils-aîné et représentant du khalife général des layènes, Seydina Issa Thiaw Laye. (Récit)