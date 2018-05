Projet d'aménagement de la Baie de Hann : 60 millions d’Euros mobilisés pour le démarrage de la phase 1

Le démarrage des travaux de ce projet sera effectif avant la fin de l’année 2018. C’est du moins ce qui ressort de la cérémonie de remise des chèques aux impactés du projet.



Après avoir procédé au recensement des personnes impactées, ces dernières ont reçu leurs chèques ce matin à titre de dédommagement. Pour le représentant du préfet, les impactés ayant reçu leur chèque devront impérativement libérer le linéaire dans les prochains jours. « Nous avons mobilisé 60 millions d’euro pour la première phase et nous espérons que ceux qui ont reçu leurs impenses vont coopérer pour le démarrage effectif des travaux.



Pour rappel, ce projet permettra à 500.000 sénégalais d’avoir accès à l’assainissement et touchera des zones comme Hann, Thiaroye Azur, Thiaroye/mer, Mbao et Guinaw-Rail entre autres.