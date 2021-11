Projet d’Appui : 786 millions F CFA pour renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes.

La Cour des comptes du Sénégal va pouvoir bénéficier d’un financement de 1 million 200 mille euros par la Délégation de l’Union européenne, pour la mise en œuvre d’un projet d’Appui, a annoncé, ce jeudi, le magistrat Mamadou Faye.



L'objectif est de « renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour afin d’améliorer ses performances de contrôle », précise le premier Président de l'organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics.



« Le projet d’une durée de trois ans est financé par l’Union européenne pour un montant de 786 millions F CFA (1 200 000 euros). Sa mise en œuvre est appuyée par Expertise France », a-t-il expliqué.



Le premier Président de la Cour des comptes du Sénégal renseigne que c’est dans ce cadre que s’inscrit le jumelage entre les Cour des comptes du Sénégal et de la France célébré, ce jeudi.



Le financement de la Délégation de l’UE permettra à la Cour d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre son plan stratégique de développement 2020-2024. Il s’agira de réaliser une production de rapports de haute qualité en quantité et dans les délais, entre autres défis...