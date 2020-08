Projet Safe City (Ville sûre): l’ADIE remet un lot d’équipements aux Forces de défense et de sécurité

Parce qu’on attend d’elles une bonne prise en charge de la sécurité publique, les forces de défense et de sécurité doivent être bien outillées pour remplir pleinement cette mission. Le projet Safe City qui est l’une des réponses à cette préoccupation est en train de déployer, avec les forces de défense et de sécurité, des dispositifs de vidéosurveillance et de communication (téléphones mobiles Push To Talk avec la technologie e-LTE, caméras de surveillance …).

Ce jeudi 13 août 2020, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a procédé à la remise d’un lot d’équipements aux Forces de Défense et de Sécurité. Il s’agit d’un système de communication innovant et sécurisé basé sur la technologie LTE (4G), pour permettre aux forces de défense et de sécurité d’intervenir efficacement et rapidement. Auparavant, une formation a été dispensée aux représentants de la police et de la gendarmerie pour une bonne maitrise de ces importants outils.