Projet Logement Abordable: avis de publication de vacance de postes

Responsable Administratif et Financier (RAF)

Placé sous l’autorité du Chef de Projet (CdP), le Responsable Administratif et Financier est chargé : Du suivi des engagements des ressources financières du Projet ;

Du suivi de la tenue de la comptabilité du Projet ;

De l’élaboration des rapports périodiques de suivi financier du Projet. De gérer les aspects financiers et comptables du Projet en particulier les transactions relatives aux activités financées par les accords de financement – dépôts et décaissements sur le Compte spécial du Projet et sur les comptes où les fonds de contrepartie seront logés dans le cas échéant ;

Veiller à ce que les comptes du Projet (Compte Spécial, Compte où seront logés les fonds de contrepartie) soient suffisamment approvisionnés en vue du règlement rapide des dépenses effectuées dans le cadre du projet.



Assurer le bon fonctionnement du système de suivi financier et comptable du projet, y compris la production des informations nécessaires ;



Assister le Chef de projet dans le suivi financier, administratif et comptable des activités du projet ;



Veiller à la transparence dans l’utilisation des ressources dans toutes les activités du projet ;



Assurer la mise en place et le maintien d’un système de classement adéquat des pièces comptables ;



assurer, chaque année, l’établissement du budget à temps, et suivre son exécution



Contrôler le suivi budgétaire et les situations périodiques ;



Contrôler de manière régulière les documents financiers (journaux et livres comptables) et assurer la tenue d’une comptabilité détaillée par composante, par activité et par catégorie de dépense ;



Établir les demandes de retrait de fonds ainsi que toute la documentation nécessaire aux décaissements conformément aux directives de l’IDA ;



Superviser, contrôler et approuver les écritures et imputations comptables ;



Préparer les états financiers périodiques et annuels du projet tels que stipulés par les accords de financement et le manuel de gestion du projet ;



Assurer, chaque année, l’établissement des budgets à temps, et suivre leur exécution ;



Etablir et assurer l’application des procédures internes en matière de gestion financière et comptable (éligibilité, efficacité des dépenses et des décaissements, etc.) dans toutes les activités mises en œuvre par du projet) et les mettre à jour périodiquement ;



Élaborer, suivant les périodicités et les délais requis, les rapports de suivi financiers et budgétaires, avec des recommandations pertinentes au CdP pour l’amélioration de l’exécution du budget et tenir compte des procédures des partenaires techniques et financiers;



Assurer la gestion de la trésorerie des projets et veiller au respect du calendrier des activités et au maintien permanent d’un l’équilibre financier ;



Assister le CdP dans le suivi des relations financières entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, ainsi qu’avec le Trésor, les banques et les autres institutions financières ;



Assurer la programmation, l’acquisition et la bonne utilisation des biens et services ;



Assurer la gestion de la logistique (véhicules, motos) ;



Assurer la bonne conservation du patrimoine (immobilier et mobilier, les stocks, archives, etc.) des projets, conformément aux manuels des procédures ;



Tenir à jour le fichier des biens mobiliers et immobiliers ;



Superviser la gestion des stocks de fournitures de bureau, de carburant, etc. ;



Contribuer à la préparation de toute la documentation nécessaire pour l’examen trimestriel, semestriel ou annuel des plans d’exécution des activités dans les domaines relevant de sa compétence (administration, finances, ressources humaines) ;



Préparer et assister les missions de supervision et d’audits financiers (internes et externes) des bailleurs de fonds et mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la gestion du projet ;



Prendre toutes les diligences nécessaires afin que l’audit des comptes puisse se passer dans les délais requis et dans de bonnes conditions ;



Contribuer à la rédaction de la partie administrative et financière des appels d’offres, des termes de références, des contrats, et suivre l’exécution de ces derniers ;



Assurer la coordination des différents déplacements du personnel ;



Veiller au bon fonctionnement quotidien des locaux abritant le projet, à travers une gestion administrative efficace et professionnelle et contribuer à la création et à la préservation de bonnes conditions et de l’ambiance de travail ;



Élaborer annuellement le bilan et l´inventaire physique des immobilisations du Projet ;

Préparer la demande de dépôt initial et les demandes de remboursements de fonds dans le cadre de la reconstitution du compte spécial et leur approbation par le Chef de projet et le Ministère des Finances et du Budget (MFB) ;



Contrôler et approuver l’état de rapprochement bancaire mensuel du Compte spécial et dans le cas échéant d’autres comptes du projet ;



Préparer, approuver et traiter les ordres de paiement (transferts, virements bancaires ou chèques) pour les dépenses réglées à partir du compte spécial ;



Suivre les paiements directs effectués par l’IDA au profit des tiers (consultants ou autres fournisseurs) et qui sont relatifs à l’exécution du projet ;



Vérifier les déclarations fiscales liées à la paie ;



S’assurer du bon fonctionnement des logiciels comptables et financiers ;