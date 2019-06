Projet Fichier unifié : Première réunion du comité de pilotage du devis programme n°3

Depuis 2012, année où l’Union européenne a financé le premier devis programme, plusieurs réalisations ont été effectuées. Il s’agit notamment de :

- l’élaboration d’une nomenclature unifiée des données du personnel de l’Etat,

- la certification des données par un audit physique et biométrique

- le lancement du dispositif d’échanges et de mise à jour des données depuis le 1er mars 2017,

- la mise en place de la plateforme des actes d’administration ( plus de 8949 types d’actes d’administration concernant plus de 18970 agents ont été produits),

- La mise en place d’un dispositif pour numériser les dossiers physiques des agents de l’Administration ( plus de 126.300 actes de la Direction générale de la Fonction publique ont été numérisés. Tous les chronos de 1979 à 2017 ont été numérisés et indexés.)

- La mise en place d’un portail d’accès aux dossiers des agents de l’État

Les différents membres du comité de pilotage composé entre autres de l’Union européenne, de l’ADIE, de la DAF, de la DGFP, de la DTAI, de la Direction de la Solde Direction des Pensions, de la Direction du programmation budgétaire, des structures et ministères assurant la fonction d’administration de personnels entre autres ont fort apprécié les réalisations des devis programmes 1 et 2.

« Aujourd’hui, au niveau de la Fonction publique, nous avons la possibilité de tout gérer grâce à la plateforme et d’abandonner le traitement physique des dossiers » a fait savoir le Directeur général de la Fonction publique M. Amadou Mactar Cissé. Il précise cependant qu’il reste certains actes qui n’ont pas encore été totalement dématérialisés (l’intégration et le reclassement, …). La dématérialisation de ces actes se fera dans les meilleurs délais.

Pour sa part, le représentant du Ministère de l’Éducation nationale M. Seyni Ndiaye Fall a fait part de toute la satisfaction du Ministre de l’Éducation nationale. Une « nette amélioration dans le traitement des dossiers des enseignants est notée » selon M. Seyni Ndiaye Fall par ailleurs coordonnateur du SIMEN. Un témoignage qui rassure et encourage l’équipe projet du FUDPE.

Le devis programme n° 3 du projet Fichier unifié des données du personnel de l’État qui vient d’être lancé a pour objectif principal de mettre en place un système intégré de gestion des imputations budgétaires et des services de base pour les agents de l’État. Les objectifs spécifiques sont :

- la consolidation de la nomenclature et les structures du Fichier Unifié

- la certification de la grappe familiale

- la gestion des imputations budgétaires pour les agents de l’État et de leurs ayants droit

- la numérisation des archives de la Direction de la Solde.