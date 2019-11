Progrès économiques du Sénégal salués par le FMI : Un conseiller municipal tacle Mamadou Lamine Diallo et Cie

La patronne du FMI, Kristalina Georgieva aurait félicité le Président de la République Macky Sall pour les progrès économiques impressionnants réalisés au Sénégal. Elle aurait même promis de visiter le Sénégal en 1er dans ses nouvelles fonctions de directrice générale en décembre. Selon Cheikh Ndiaye, responsable politique APR à Grand Yoff, « le Fmi a d'ailleurs salué récemment comme depuis 2012, tous les efforts qui ont conduit à des taux de croissance soutenus de plus de 6% en moyenne avec des perspectives porteuses d'espoir. Il était d'ailleurs question dans le cadre de l'accord avec le fonds au titre de l’ICPE, de promouvoir davantage l'inclusion de la croissance, le maintien du déficit budgétaire à 3% et de porter la croissance à 7% en 2020-2021 ».

Tout cela, selon le conseiller municipal à la mairie de Grand Yoff, dénote « un cinglant démenti à l'aigri Mamadou Lamine Diallo, le menteur Ousmane Sonko, l'indiscipliné Barthélémy Dias et l'hypocrite ancien premier ministre Abdoul Mbaye, des opposants frustrés et aigris par les bonnes performances de l'économie sénégalaise. »

Ces mêmes opposants dira-t-il, « sans programmes, font dans l'indiscipline et la désinformation par la production de fake news à outrance, pensant détourner encore une fois les sénégalais de l'essentiel. Mais comme à l'accoutumée, les fins mensonges relayés â grande échelle, sont vite démantelés par une opinion nationale avertie et exigeante envers tous ses acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition. »

Selon toujours Cheikh Ndiaye, il leur faut accepter honnêtement « que l'économie sénégalaise se porte bien depuis 2012, avec un bilan de réalisations qui défie tout ce qu'on a vu depuis les indépendances et ce, malgré toutes les difficultés conjoncturelles, voilà ce que ces opposants oiseaux de mauvaise augure ne peuvent pas dire et ne peuvent pas accepter... »