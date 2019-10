Progrès économique : La nouvelle patronne du FMI "vante" les avancées du Sénégal

L'étroite et fluide collaboration entre le Fonds monétaire international et le Sénégal vient, de nouveau, d'être confirmée. En effet, c'est à l'occasion de cette réception du ministre des finaces et du budget, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, que la nouvelle Directrice générale du FMI a salué, à leur juste valeur, les progrès économiques dont fait montre le Sénégal.



Kristalina Georgieva a tenu, à cette occasion, à Washington ( District de Columbia), à signifier au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, toute sa fierté et sa réjouissance de la parfaite collaboration existant entre le Fonds et le Sénégal et qui vient notamment d'être sanctionnée par l'instrument de coordination des politiques publiques (ICPE) conclu récemment entre les deux parties.



La Directrice générale du FMI a, en outre, tenu à reconnaître, en présence du ministre des finances et du budget, le leadership du président Macky Sall; et ce, à travers son management noté dans la politique des finances publiques, les progrès économiques ainsi qu'aux perspectives projetées dans le futur et qui, selon elle, restent dans une bonne dynamique.



Dans le cadre de sa prochaine visite en Afrique, Kristalina Georgieva annonce qu'elle va honorer le Sénégal lors du forum sur la soutenabilité de la dette le 02 Décembre prochain.