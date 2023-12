Programme spécial de désenclavement de Rufisque: le maire de la ville, Oumar CISSÉ, tire sur l’état, Amadou BA le recadre !

C'est avec un discours ferme que le député maire de la ville Rufisque Oumar Cissé s'est adressé au Premier ministre, Amadou Ba, lors de la cérémonie de lancement du programme spécial de désenclavement de Rufisque , ce Mercredi 19 Décembre. En effet, l'édile de la ville de Rufisque, a lors de son allocution, exprimé son mécontentement à propos de ces travaux qui auraient dû être une bonne nouvelle pour lui. "J'ai un sentiment bizarre lorsqu'on m'a annoncé les travaux du boulevard des 30m, Monsieur le Premier ministre. Je devais avoir un enthousiasme, mais je ne l'ai pas eu parce que normalement quand on annonce un chantier pareil on doit être heureux à l'instar de la population de Rufisque. Je devais être très heureux. Mais une question m'a taraudé l'esprit. Je me suis dis est ce que ce projet ne connaîtra pas le même sort que ses prédécesseurs. Car, je me suis toujours dit que Rufisque est la ville des chantiers inachevés de l'État. Le chantier du boulevard Maurice Gueye a fait 5 ans et ne se termine toujours pas", a fait savoir Oumar Cissé avant d'être stopper par les cris de la foule qui grondait contre lui. Prenant la parole, le Premier ministre a presque minimisé ses propos en le rassurant que "toutes les autorités municipales de Rufisque quelque soit leur bord auront ce qui leur revient de droit. Mais nous sommes dans une République. Vous pouvez exprimer librement votre droit sans pour autant se mêler de l'affaire des autres.”