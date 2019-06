Programme excellence FR : La France octroie 100 bourses aux meilleurs étudiants.

C'est un contrat d'aller et retour qu'exige l'ambassadeur de la France au Sénégal, aux étudiants qui ont bénéficié des bourses, dans le cadre du programme Excellence FR. Ils sont environ une centaine, avec des compétences diversifiées (doctorat, master, baccalauréat, candidats de l'ENA composent le groupe). Un coup de pousse offert aux étudiants les plus brillants, mais aussi à la recherche au Sénégal et en France. Cependant, Christophe Bigot insiste pour que ces bénéficiaires, une fois leurs cursus terminés, retournent chez eux pour participer au développement de leur pays et poursuivre l'émergence. Ce programme Excellence FR entre dans le cadre d'un travail commun, en collaboration avec les universités du Sénégal, les deux grands centres de recherche que sont l'IRD, le CIRAD et l'ISM.