Programme économique et financier : Le Sénégal bénéficie du FMI 1150 milliards de francs CFA

Le ministre des Finances et du Budget a signé un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau programme économique et financier. Ce programme financé à hauteur de 1.150.000.000.000 f CFA par le FMI va durer trois ans, de juin 2023 à juin 2026.



Ce programme est appuyé par deux instruments que sont : facilité élargie de crédit et facilité pour la résilience et la durabilité.