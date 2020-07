Programme économique et financier : Le FMI approuve le dossier du Sénégal.

Selon les informations de Libération, le Conseil d'Administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, vendredi dernier, le programme économique et financier du Sénégal. Ce programme est appuyé par l’instrument de coordination des politiques économiques (Icpe) pour la période triennale 2021-2023.



« Le Conseil du Fmi s’est félicité des résultats économiques et sociaux obtenus jusqu’ici par le Sénégal et de la mise en œuvre satisfaisante du programme de résilience économique et sociale lancé par le président Macky Sall et son exécution adéquate ont été fortement saluées par les administrateurs du FMI », lit-on dans le quotidien d’informations générales.