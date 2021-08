Programme des 100.000 logements : EGI s’engage à réaliser 50 000 logements au Sénégal, dont 30 000 unités en deux ans

Le Groupe Emirates Gate Investment (EGI) compte accompagner l'État du Sénégal pour réaliser le programme des 100 000 logements. Ainsi, le ministre de l'urbanisme et sa délégation se sont rendus à Abu Dhabi pour mettre en place un comité mixte de suivi du Programme. À cette occasion, EGI s’engage à réaliser 50 000 logements au Sénégal, dont 30 000 unités en deux ans, dans le cadre du projet 100 000 logements pour résorber le déficit du Sénégal en logements sociaux.





Le Sénégal sera représenté dans ce Comité de suivi de l’accord d’Abu Dhabi par son Ambassadeur aux Emirats Arabes Unis, par le Directeur Général de la Construction et de l'habitat du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et par le Directeur Général de la Coopération et des Financements extérieurs du Ministère de l'économie.



Les Émirats Arabes Unis seront représentés par leur Ambassadeur au Sénégal, par le Conseiller Technique du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères chargé des affaires africaines et par un représentant du ministère de l’économie Émiratie...