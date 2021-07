Programme de résilience économique et sociale : « Les ressources mobilisées s’élèvent à 773,2 milliards et les montants payés à 740 milliards » (Général François Ndiaye

Au total, les ressources mobilisées dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale s’élèvent à 773,2 milliards de francs CFA sur le budget prévisionnel de 1.000 milliards dédié au Fonds force Covid-19, a indiqué vendredi le Général François Ndiaye, président du comité de mise en œuvre des opérations dudit Fonds.



« À l’heure du bilan, le programme de résilience économique et sociale, instrument d’intervention de l’État dans la vie économique et sociale du pays dans la période de la pandémie, affiche un taux d’exécution de 74%. Ce qui est appréciable au regard du contexte. Les ressources mobilisées s’élèvent à 773,2 milliards de francs CFA », informe le haut gradé de l’Armée.



Le Gl Ndiaye, qui a remis en mains propres au Chef de l’État, une copie du rapport de 213 pages, indique que 740 milliards de francs CFA correspondent aux montants payés.



Le Programme de résilience économique et sociale visait à « renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés », selon le président Macky Sall.