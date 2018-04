Programme de gouvernance : Idrissa Seck présente sa vision sur le Sénégal

D'emblée, des réformes judiciaires sont envisagées. Le président du Conseil départemental de Thiès ne veut plus que le président de la République soit à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. "Nous allons inclure tous les autres corps, ainsi que les membres de la société civile, comme les journalistes, dans le Conseil supérieur de la magistrature", envisage le leader de Rewmi. Selon lui, son parti est pour une séparation effective des pouvoirs et prône une justice libre et indépendante. "Nous ne voulons pas non plus d'un gouvernement des juges. Il faut associer à l'indépendance des magistrats leur responsabilité. Les magistrats doivent être jugés s'ils ne disent pas le droit", propose Idrissa Seck, faisant allusion à l'affaire Khalifa Sall. Sur le plan économique, les Rewmistes veulent élaborer un programme de gouvernance comme alternative au Plan Sénégal Émergent (Pse). Ce projet élaboré à coups de milliards par des cabinets étrangers sera jeté à la poubelle. En lieu et place, un plan sorti des tripes des sénégalais et du monde de la diaspora sera proposé. En ce qui concerne l'électricité, l'accès sera total, selon Idrissa Seck. Sur les contrats privés, le président de Rewmi a décidé de ne pas allouer des IPP à un même groupe. Sur le plan de l'Education, le candidat à la présidentielle de 2019 veillerait, dit-il, à ce que les professeurs lui rendent de bons produits. Personne ne doit être mieux payé qu'un enseignant, si l'on en croit "Idy". "Nous allons créer un Conseil supérieur de l'Education dirigé par le président de la République", envisage le leader des Oranges. "Idy" propose une "gestion juste, efficace et ambitieuse". "C'est-à-dire ne pas donner à la fourmi la part de l'éléphant. "L'ambition, il faut en avoir", a-t-il demandé. Le candidat Idrissa Seck a décidé, une fois élu, d'augmenter le traitement médical des blessés de guerre. "Nous veillerons à ce que nos soldats soient dans les meilleures conditions de travail", promet le président de Rewmi...