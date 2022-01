Programme de YAW pour Ziguinchor : Doudou Kâ traite Ousmane Sonko de mendiant politique…

Dans sa lettre adressée à la presse, le directeur général de l’Aibd, après avoir explicité sa décision de soutenir le candidat Abdoulaye Baldé au détriment de Benoit Sambou le candidat de sa coalition, s’est encore illustré contre Ousmane Sonko.



Doudou Kâ, sans ambages, traite le candidat de YAW de mendiant politique. Une déclaration qui va faire débat, car selon lui, Ousmane Sonko n’a rien apporté à la population de la ville de Ziguinchor. « Nous sommes en présence d’un véritable mendiant politique qui tend toujours la main à ses militants sans jamais apporter la moindre contribution dans les baptêmes, décès, mariages, sinistres ou autres activités sportives ou culturelles de la commune. Il est prêt à encaisser votre argent, mais il n’est pas prêt à faire la moindre concession pour vous. Il ne pense qu’à son confort personnel », soutient Doudou Kâ.



« ... Il a également mis en place d’autres mécanismes subtils pour prélever régulièrement de l’argent, sous la forme d’un impôt déguisé, à ses militants et sympathisants d’ici et de l’Étranger. Sa dernière trouvaille, consiste à envisager, pour le financement de son pseudo-programme de campagne, un impôt déguisé de 50 000 francs CFA, qui sera prélevé sur 100. 000 chefs de famille à Ziguinchor. Il disposerait ainsi d’un pactole de 05 milliards de francs CFA gracieusement mis à sa disposition, pour ses besoins jouissifs et luxurieux. Qu’est-ce qu’il peut bien faire avec ces 05 milliards, si l’on sait que ce montant ne représente que l’équivalent du budget prévu, en 2022, pour la reconstruction de l’aéroport de Ziguinchor qui est d’un coût total de 24 milliards. À quoi vont servir ces 05 milliards si l’on sait qu’il faut au moins 60 milliards pour structurer et lancer l’agropole de Ziguinchor ? », conclut le désormais ex allié de Benoît Sambou.