Programme d’urgence d’emplois des jeunes : « Nous avons reçu plus de 49.629 inscriptions dont des universitaires… » (MEDD)

Dans le cadre du programme d’urgence d’emplois des jeunes, le Ministère de l’environnement et de l’établissement durable a reçu un quota de 10.000 emplois jeunes, dont les 7.000 sont allouées à la Direction de l’Agence sénégalaise de la grande muraille verte, 2.000 pour la direction des eaux et forêts et enfin 1.000 pour la direction des établissements classés. Selon le ministre de l’environnement et des établissements classés, dans le site ouvert par son département, 49.629 inscriptions ont été recensées dont des universitaires. Il a indiqué que dès demain le processus de recrutement sera complété dans les 46 départements après le lancement qui a eu lieu la semaine dernière à Louga...