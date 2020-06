Programme d'appui sectoriel : La région de Dakar bénéficie d'une enveloppe de 156 millions 900 mille francs CFA





Dans le cadre du Programme d’Appui sectoriel, la région de Dakar a bénéficié d'une enveloppe de 156 millions 900 mille francs CFA, dont 120 000 000 F CFA en fonds de crédit aux SFD et 36 900 000 F CFA, en subvention aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire. Ce fonds est, selon le ministre de la micro finance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop, destiné à financer le maintien et la relance des activités impactées par la Pandémie de la COVID19.



Zahra Iyane Thiam Diop qui présidait la cérémonie de remise de ces financements, ce vendredi 20 juin 2020 à Keur Massar, est revenue en détail sur l'importance de ce montant dégagé, et les critères auxquels ce fonds de crédit est accordé aux SFD bénéficiaires. Elle a aussi invité toutes les parties prenantes au respect rigoureux des conditions d’utilisation contenues dans la convention de financement.