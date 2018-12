Programme d’appui à la société civile : Bilan et clôture des ateliers de formation de la société civile

L’Institut supérieur du développement local (ISDL), a clôturé, ce vendredi 21 décembre 2018, les ateliers de formation des organisations de la société civile (OSC) dans le cadre du programme d’accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile (PAISC). Cette cérémonie de clôture a été présidée par Mamadou Diouf, président du CONGAD et du directeur de l’ISDL, Monsieur Mouhamadou Sy.

Ces formations étaient destinées aux organisations de la société civile, dans lesquelles certaines entités choisissent eux-mêmes leurs propres participants. 26 formations ont été dispensées à plus de 51organisations de toutes les couches de la société civile. Cette formation a duré deux mois avec 148 participants venant de toutes les régions du Sénégal, mise à part la région de Tambacounda.

Lors de son intervention, Mamadou Diouf, président de cette cérémonie, est revenu sur l’importance d’avoir une société civile bien formée au Sénégal et surtout, leur demande de donner de l’importance à l’utilisation de la technologie et des réseaux sociaux.