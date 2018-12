Programme d’alimentation et de sécurisation en eau potable à l’UGB : La SONES lance les travaux

Financés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les travaux d’alimentation en eau potable exécutés par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) se déroulent correctement sur l’ensemble du réseau. Cette vieille doléance des responsables de la Commission Sociale et de la Coordination est en phase d’être résolue au grand bonheur des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour s’enquérir de la situation, une visite guidée au profit des journalistes a permis de constater de visu l’état d’avancement des travaux.



Au nom du Directeur Général de la SONES, le chargé de communication de la SONES a annoncé que ce programme a pour objectif de reprendre tout le réseau interne de l’Ugb. Habib Demba Fall de souligner qu’il s’agit de refaire toute la conduite de transfert de l’usine de Khor jusqu'à Sanar, ce qui va permettre une meilleure desserte en eau potable au niveau du campus social et pédagogique. Ce programme très ambitieux va enfin résoudre le problème de déficit en eau auquel les étudiants de Sanar étaient confrontés depuis quelques années. Il faut reconnaître que depuis sa création, le réseau en eau de l’UGB n’a pas connu d’expansion face à l’explosion démographique fulgurante de la zone. Au cours de cette visite à pas de charge, le directeur du CROUS Papa Ibrahima Faye, a laissé entendre qu’au terme de ces travaux, l’eau va couler à flot dans la 2e institution académique du Sénégal. Pour le représentant du chef de projet, Arona Keïta, ces travaux vont beaucoup favoriser l’autonomie de l’UGB en eau potable.



C’est dans cette optique que la SONES, pour assurer la couverture intégrale des besoins futurs de toutes les populations de la zone, a proposé un ensemble d’ouvrages hydrauliques.

Il s’agit entre autres de la construction d’un château d’eau de 250 m3 sur 20 m, de la réalisation d’une station de pompage de 70 m3/h, de la fourniture et pose d’une conduite de transfert d’eau potable en PVC PN 10 DN 250 mm sur 851,00 ml, du raccordement de cette conduite au château d’eau de Ngallèle et sur la conduite en PVC PN10 DN200 jouxtant la route Saint-Louis/Richard Toll, du renouvellement et du renforcement du réseau intérieur de distribution d’eau de l’UGB en PVC, enfin, la réalisation d’un réservoir de 150 m3 dans l’enceinte de l’UGB.