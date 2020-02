Programme Yali Dakar : 102 nouveaux ‘’alumnis’’ consacrés.

La Session 17 du programme Yali Dakar s’est clôturée ce 20 février avec la participation de 13 nationalités dont 102 participants. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une formation et d’un apprentissage en leadership transformationnel. Elle a duré 3 semaines.



Les sortants de cette 17 ème session désormais considérés comme des ‘’alumnis’’ ont tous reçu leurs attestations de fin de capacitation en civic leadership, public management et business management.



Financé par le gouvernement américain, le programme Yali est un mouvement de jeunes favorisant leur engagement au service de la communauté.



Le programme Yali qui en est à 23 sessions de formation depuis son lancement, a réussi à former 3 257 jeunes issus de 16 pays du continent africain. Du lot sont comptés 3 093 alumnis en terme de création d’emplois, d’initiatives d’activités génératrices de revenus, de création d’entreprise, etc...



Par ailleurs, le mouvement entend au courant de l’année, tenir la rencontre de la conférence des alumnis qui se fera au Niger. Dans le même ordre d’idées, une rencontre du réseau santé et développement se tiendra au Tchad entre autres activités en gestation qui se dérouleront tous durant l’année 2020.



La cérémonie de clôture de la session 17 du programme Yali Dakar s’est tenue au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (Cesag).