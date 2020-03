Programme "Yaatal" / L'administration fiscale au service du usagers...

Dans le sillage de la nouvelle logique des budgets programmes et de stratégie globale de mobilisation des recettes au sein du Ministère des finances et du Budget, la Direction générale des Impôts et des Domaines a initié ce jour, une démarche novatrice d'opérationnalisation des missions qui lui sont assignées. Il s'agit d'une stratégie inclusive tendant à la mobilisation des recettes fiscales et à l'amélioration de la qualité des services rendus en matière fiscale et domaniale.



L'objectif du plan YAATAL est de faire gagner au Sénégal un point de taux de pression fiscale par an, avec une cible de 20% à l'horizon 2023. Cet objectif est en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques en matière de gestion des finances publiques.



L'approche du programme est de recentrer tout le dispositif fiscal sur le citoyen, en tant qu'acteur principal qui contribue et qui est destinataire, in fine, à la collecte des impôts.