Programme YALI : Cérémonie de clôture de la 9ème session

Afin de donner la chance à ces jeunes Africains porteurs de projets innovants et pouvant mener leur continent vers le développement, le programme YALI se présente à eux, en guise de support pour les former et les canaliser vers le succès pour qu’ils puissent affirmer leur leadership.

Au terme de sa neuvième session, les participants ont reçu leurs attestations en présence des partenaires ayant favorisé et supporté le programme.

Les récipiendaires ont témoigné leur satisfaction et comptent mettre en œuvre leur formation sur le terrain une fois arrivé chez eux. Ainsi, le directeur du CESAG incite ces jeunes leaders à ce qu’ils relèvent les défis actuels qui gangrènent et retardent le développement de l’Afrique; défis auxquels ils sont prêts à faire face pour un continent émergent...