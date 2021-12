Programme "Xeyu ndaw ñii" : « les jeunes ont été recrutés sur la base d'un processus transparent... » (MEDD)

Le ministère de l’environnement et du développement durable dans le cadre du programme « Xeyu ndaw ñii » a reçu un quota de 10.000 jeunes à recruter dans le domaine des emplois verts. 7.000 contrats ont déjà été signés, a annoncé le ministre Abdou Karim Sall qui indique que le travail continue pour atteindre le quota annoncé plus haut. Il a tenu aussi à préciser que ces jeunes ont été recrutés sur la base d’un processus transparent et non en tenant compte de leur appartenance politique par exemple.